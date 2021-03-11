اعتقال تركيات شاركن في مسيرة "أغضبت أردوغان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الأمن التركية، 10 سيدات شاركن بمسيرة ليلية في مدينة إسطنبول، للمطالبة بحمايتهن من الجرائم.

وخرجت مسيرة نسائية، الإثنين الماضي، إلى شوارع إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، للمطالبة بحقوقهن المسلوبة، بحسب صحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة.

وداهمت سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان منازل 10 سيدات شاركن في مسيرات نسوية تطالب بحقوقهن، وذلك بذريعة "إهانة رئيس الجمهورية"، وترديد شعارات أغضبت النظام خلال المسيرات.

ومن بين المعتقلات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نعمت طانري قولو، إلى جانب أبرو سرت، ومروه بكطاش، وزينب تشاقير، وصدف أوزر، وبالين شاهين، وبصرة إيش سور، وإيلك نور بيرول، ودفريم تشابار.





ووفقا لما نقلته الصحيفة عن مصدر مطلع فإن عملية الاعتقال جاءت بناء على تعليمات من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وشهدت ساحة تقسيم، وسط إسطنبول تجمع مئات النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي، احتجاجا على "تقاعس السلطات في التحرك لمنع العنف ضدهن ومعاقبة مرتكبيه".

ويأتي ذلك في بلد زاد فيه معدل قتل النساء في السنوات القليلة الماضية.

وتجمعت المحتجات في شارع رئيسي بعدما أغلقت الشرطة مداخل ساحة تقسيم في يوم المرأة العالمي.

وارتفع معدل قتل النساء إلى الضعف تقريبا بين 2011 و2019، وفقا لمجموعة تراقب قتل النساء التي قالت إن 51 امرأة قتلن منذ بداية 2021، وتوفيت 26 أخريات في ظروف مثيرة للريبة.