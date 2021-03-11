شجار بالأسلحة البيضاء يؤدي إلى جريمة قتل بطنجة

جدة - عبدالحي حسين - أدى شجار بالأسلحة البيضاء، بين شابين بمنطقة مغوغة، إلى وفاة أحدهما متأثرا بجروح غائرة.

وحسب مصدر مطلع، فإن شجارا حدث اليوم مساء، بالأسلحة البيضاء بين شابين يقطنان بشارع الكانوني بمنطقة مغوغة أدى إلى وفاة أحدهما.

وحسب المصدر ذاته، فإن الهالك “إ.ف” ذا 19 سنة عازب، فيما تم نقل الشخص الثاني “س.ب” ذي 17 سنة، في حالة جد حرجة إلى مستشفى محمد الخامس.

فور وقوع الحادث شهدت منطقة مغوغة استنفارا أمنيا، ليتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث؛ فيما تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار.