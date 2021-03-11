شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا الصين.. 11 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى عشرة من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90018 حالات ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.