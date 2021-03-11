شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. زيادة قياسية في وفيات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء زيادة يومية قياسية في الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث لقي 2286 مصابا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 79876 ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 11.2 مليون.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 270656، في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية اليوم الأربعاء إن معدلات العدوى في البرازيل مقلقة، حيث تتفشى سلالة جديدة أسرع انتشارا تعرف باسم (بي1) ودعت إلى تشديد إجراءات الصحة العامة.