شكرا لقرائتكم خبر عن تفتت في جبهة الحوثي.. وتعز تلتحم بالمخا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التحمت قوات الجيش الوطني اليمني في تعز أمس (الأربعاء) مع قوات العمالقة في مديرية المخا في نجاح عسكري استهدف تطهير مواقع واسعة وربط المديريات الساحلية لليمن بمحافظة تعز. وأعلن مسؤول عسكري يمني فتح منفذ جديد لمدينة تعز بعد إتمام تحرير كامل منطقة الكدحة بمديرية المعافر غربي المحافظة، مؤكداً أن القوات الحكومية تواصل تفكيك الألغام والانطلاق نحو منطقة البرح. وقال قائد اللواء 35 مدرع العميد عبدالرحمن الشمساني إن الجيش استطاع تطهير مناطق واسعة وتأمين منطقة الكدحة بالكامل، مضيفا أن عناصر الحوثي أصيبت بالانهيار، فيما تتقدم قوات الجيش في مختلف المحاور بشكل سريع، وتمكنت من استعادة عدد من الأسلحة والمعدات التي كانت المليشيا نهبتها من مخازن القوات المسلحة عقب انقلابها على الشرعية. ولفت إلى وجود عشرات القتلى والأسرى من المليشيا. وشدد على أنه لا مشروع إيرانيا في اليمن، وأن الدولة قادمة.

وعرض الجيش الوطني مجموعة من الأسلحة والمعدات التي استولى عليها وبينها دبابات ومدرعات وصواريخ كاتيوشا. وطالب المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر المغرر بهم في صفوف المليشيا بالتخلي عنها والانضمام إلى الجيش الوطني قبل فوات الأوان.