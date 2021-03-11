شكرا لقرائتكم خبر عن غزل تركي.. وجفاء مصري والان مع التفاصيل
القاهرة -من جانبها- لا تزال حتى الآن على موقفها، فهي «لا تعير اهتماماً للأقوال، وإنما تنظر إلى الأفعال على الأرض»، بحسب تصريح سابق لوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ذكر بأن التصريحات التركية «تكرّرت بصور مختلفة في السنوات السابقة، لكن الأفعال على الأرض كانت مناقضة تماماً للتصريحات».
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين قال في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» (الإثنين): «يمكن فتح فصل جديد في علاقتنا مع مصر ودول الخليج، للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين». وهو ما كرره المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك أمس الأول، عندما قال إنه بدون الشراكة التاريخية لبلاده مع مصر لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة. وأضاف: «هناك أواصر قوية للغاية مع الدولة المصرية وشعبها تعود لتاريخ قديم». وتابع: «لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور معها». وفي تناقض فج قال إن بلاده لم تتخل بأي شكل عن مواقفها السابقة غير أن ضرورات الحديث بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة تقتضي آليات للحوار.