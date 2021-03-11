شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 132 صوتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حازت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب الليبي في جلسة التصويت التي عقدت أمس الأربعاء في مدينة سرت، وفي جلسة استمرت أقل من ساعة واحدة وبحضور رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، ونائبيه أحميد حومة وفوزي النويري، و131 نائبًا ليصبح إجمالي الحضور 134 نائبًا، تم منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة لتصبح أول حكومة تنال الثقة من البرلمان والمجتمع الدولي.

ومنح 132 نائبًا الثقة للحكومة فيما رفض النائب عبدالمنعم جمعة سالم، وامتنع نائب آخر عن التصويت، وغاب عن حضور الجلسة 36 نائبًا، بالإضافة إلى الأعضاء المقاطعين منذ انطلاق المجلس في عام 2014.

اليمين في بنغازي

وقال رئيس البرلمان صالح في ختام الجلسة: «مدة الحكومة ستنتهي يوم 24 ديسمبر القادم، وهو تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وستكون بعدها حكومة تسيير أعمال لحين نهاية الانتخابات».

وأشار إلى أن أداء الحكومة اليمين القانونية سيتم في جلسة أخرى تُعقد في مدينة بنغازي، «المقر الدائم للبرلمان»، دون أن يحدد موعدًا.

الخارجية والدفاع

وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استعداده لتغيير أي اسم في تشكيلته خلال ساعة، وتقديمها من جديد للمجلس، مطالبًا النواب بتقديم اعتراضاتهم على أي وزير مقترح.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد أسماء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أمام أعضاء مجلس النواب، مطالبًا بمنحها الثقة للعمل على إعادة توحيد المؤسسات الليبية، مشيرًا إلى أن الحكومة مؤلفة من 26 وزارة و6 وزراء دولة ونائبين.

وخلت تشكيلة الدبيبة من أسماء شاغلي وزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى وجود 3 حقائب وزارية يحملها مزدوجو الجنسية.

وأعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتًا؛ نظرًا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.

ملتقى الحوار

وكان التصويت بطريقة رفع الأيدي بشكل مباشر ومعلن، ويتحقق منح الثقة للحكومة بحصولها على «50% +1» من ٕإجمالي أصوات النواب.

بدأت وقائع الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا، وأقرت رئاسة مجلس النواب ٓآلية التصويت المباشر برفع الأٔيدي بدلا من التصويت السري.

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، في تصريحات صحفية، أمس، إنه لن يكون هناك نقاش على التشكيلة الوزارية؛ بل الذهاب مباشرة إلى التصويت عقب عرض الدبيبة تشكيلته الوزارية.

فيما قال العضو البرلماني سالم القنيدي، إن اللجنة القانونية بمجلس النواب تسلمت ملف مخرجات ملتقى الحوار لمناقشتها وتضمينها في الإعلان الدستوري بالجلسة المقبلة.

وأوضح القنيدي، في تصريحات صحفية، أنه لم يتم تحديد حتى الآن مكان الجلسة المقبلة، لكن من المتوقع أن تكون بمدينة سرت.