شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية اللعبة بدأت في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «آسيا تايمز» إن الاضطرابات السياسية في باكستان تزداد سوءًا مع مرور كل يوم.

وبحسب تقرير لـ«عماد ظفار»، يجد رئيس الوزراء عمران خان، الذي يُزعم أن المؤسسة العسكرية قد أوصلته إلى السلطة، صعوبة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.

ومضى التقرير يقول: فاز خان في تصويت على الثقة من الجمعية الوطنية، وهو الأمر الذي كان يحتاجه لتأكيد أغلبيته في مجلس النواب بعد أن تعرض حزبه لهزيمة محرجة في مجلس الشيوخ على يد التحالف الديمقراطي الباكستاني، وهو ائتلاف من أحزاب المعارضة.

وأردف: لم ينجح حزب حركة باكستان الديمقراطية فقط في انتخاب رئيس الوزراء السابق، يوسف رضا جيلاني، في مجلس الشيوخ، متغلبًا على وزير المالية الحالي حفيظ شيخ، ولكنه نجح أيضًا في الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ.

وأضاف: رغم أن خان تمكن بطريقة ما من إحباط الأزمة في الوقت الحالي من خلال الحصول على تصويت بالثقة من الجمعية الوطنية، فمن المؤكد أن العاصفة لم تنته بالنسبة له.

وتابع: التضخم والفقر المتزايدان في البلاد يجعلان مشروع نايا باكستان (باكستان الجديدة) بمثابة كابوس للجماهير.

وأشار إلى أن هذا هو الوضع الذي باتت المؤسسة العسكرية غير قادرة على إدارة البلاد من وراء الكواليس في ظله.

وأردف يقول: كان إحباط النخبة واضحًا في يوم التصويت على الثقة، عندما تعرض برلمانيون من الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جناح نواز، للهجوم من قِبل حشد من أنصار حزب حركة إنصاف الباكستانية الحاكم.

ونوه بأن الهجوم ربما أظهر الصورة الحقيقية للوضع، حيث إن تزوير المؤسسة للخطاب السياسي ودعم خان لم يدمر كل شيء فحسب؛ بل جلب استقطابًا لا ينتهي إلى البلاد.

وأضاف: يحاول عمران خان، الذي يعيش في حالة من اليأس المطلق بعد خسارة الانتخابات الفرعية الأخيرة ثم خسارة مجلس الشيوخ، كل ما هو ممكن للبقاء في السلطة.

وتابع: مع ذلك يبقى السؤال؛ كيف سينجو من هجوم المعارضة في وقت تكون فيه المؤسسة على وشك التخلص منه وتبحث عن دمية جديدة تحكم البلاد نيابة عنها؟

ولفت التقرير إلى أن انتصار المعارضة في مجلس الشيوخ هو مجرد لمحة عن مدى سهولة إطاحة خان، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة للغاية في الجمعية الوطنية.

ومضى يقول: قد لا تكون أحزاب المعارضة التي قاطعت الإجراءات ولم تشارك في إجراءات الجمعية للتصويت ضد خان، في حالة مزاجية لإزاحة حكومة حركة الإنصاف على الفور.

وتابع: إضافة إلى ذلك، لا يرغب أي حزب سياسي رئيسي في تنظيف الفوضى التي أحدثها عدد قليل من الجنرالات وخان خلال الركود الناجم عن جائحة كورونا.

ونوه بأن عدم الكفاءة المطلق لحكومة خان أدى بالفعل إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، ولا حتى أمثال إسحاق دار وزير المالية السابق، ولا يمكن لأي شخص أن يعيد البلاد بسرعة إلى طريق التقدم. وأردف: نظرًا لأن سياسة القوة هي لعبة الأعصاب والتوقيت، فإن كلاً من آصف علي زرداري، ونواز شريف، ، يعلمان أن إشراك المؤسسة في حوار من أجل الإغاثة المؤقتة لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقفهما على رقعة شطرنج السلطة.

وخلص الكاتب إلى أن اللعبة بالنسبة لخان أوشكت على الانتهاء، حيث ربما لا يزال هناك عدد قليل من الجنرالات يدعمه، لكنه لا يتمتع بالدعم غير المشروط من المؤسسة التي كان يتمتع بها بعد إعادة إطلاقه في السياسة في عام 2011.

وتابع: لذلك من المحتمل أنه يعرف أن هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي يمكنه فيها الاستمتاع بالسلطة، لذلك فهو يحاول كل شيء من أجل البقاء في السلطة.

وتساءل قائلا: إلى متى سيتمكن عدد قليل من الجنرالات من إنقاذه من المحتوم، مع تزايد الغضب في الجماهير من التضخم والبطالة والاضطراب الاقتصادي مع مرور الوقت.