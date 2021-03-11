شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعتزم مواجهة نفوذ الصين بطائرات دون طيار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الهند شراء 30 طائرة مسلحة بدون طيار من الولايات المتحدة لتعزيز دفاعاتها البحرية والبرية، في الوقت الذي تتواصل فيه حالة التوتر مع الجارتين الصين وباكستان، وذلك بحسب مسؤولين على صلة بالأمر.

ومن المقرر أن توافق الهند الشهر المقبل على عملية شراء 30 طائرة بدون طيار، طراز «إم كيو 9- بي» بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من إنتاج شركة «جنرال أتوميكس» ومقرها مدينة سان ديجو، بحسب المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، في حديثهم لوسائل الإعلام.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ستعزز هذه الصفقة الإمكانيات العسكرية للهند، حيث إن الطائرات بدون طيار التي لديها الآن، يمكن استخدامها فقط في مهام المراقبة والاستطلاع.

وتبزغ الهند كشريك دفاعي استراتيجي للولايات المتحدة، لا سيما في مواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهندي وبعض مناطق جنوب شرق آسيا. يشار إلى أن حكومة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بدأت عملية تحديث عسكري بقيمة 250 مليار دولار أمريكي، على مدار عشر سنوات.

وقال فيفيك لال، الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتوميكس» في رسالة بالبريد الإلكتروني لبلومبرج، إن «العلاقات الأمريكية - الهندية في الوقت الحالي، هي نتاج عقود من الجهود المتفانية من البلدين».