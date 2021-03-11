شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط حماية مجرى نهر النيل والقنوات المائية من التعديات بقانون الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون الموارد المائية والرى الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وفلسفة التشريع قائمة على حماية مجرى النهر من التعدى والتلوث، وتطوير منظومة الرى لتتوافق مع خطة الدولة فى التوسع فى استصلاح الأراضى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتضمن عقوبات وضوابط بشأن حماية المجارى والقنوات المائية.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط الخاصة بحماية مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات.

"تُشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير".

"تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير".

"ترفع هذه اللجان توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزما للجهات الإدارية الأخرى ويلغى اختصاص أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن".