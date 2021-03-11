شكرا لقرائتكم خبر عن الشهداء فى القلب.. منح دراسية وفرص عمل مناسبة وخدمات صحية لأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشعاراً من الدولة بحقوق الشهداء وأسرهم، وفر القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2021، مميزات لأسر الشهداء بما يحفظ حقوقهم ويعينهم على مجابهة صعاب الحياة، تقديرا لهم وعرفانا بتضحيات الشهداء التى سالت دمائهم الزكية فداء للوطن.

ووفقا للمادة (6) من القانون رقم 16 لسنه 2018، يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يأتي :

1- توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

3- تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن يتمتع بنظام تأمين صحي مناسب أو بنظام رعاية صحية آخر.

4- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته 50% ، خمسون في المائة.

5- توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

6- توفير فرص الحج للمصاب و لوالدي و أرامل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.

7- توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول علي أي من تلك الوحدات.

8- إطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.