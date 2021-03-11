السعودية ترحب بمنح الثقة لحكومة وحدة وطنية في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بقرار مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت الوكالة "هنأت المملكة دولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بهذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدةً تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية".

وأعربت الوزارة عن تطلعها في أن "تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنيةً على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك".

وعبرت السعودية عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.