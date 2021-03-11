البابا: رحلتي للعراق بادرة أمل بعد الحرب والإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وكالات)

قال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في قداس أمس، إن رحلته الأخيرة إلى العراق كانت بادرة أمل بعد سنوات من الحرب والإرهاب، وفي خضم وباء عالمي قاس.

وصرح البابا الذي عاد الإثنين الماضي من زيارته التي استغرقت 3 أيام خلال اللقاء العام الأسبوعي مع المؤمنين الذي تحدث خلاله مطولا عن هذه الرحلة: «لم يسبق لأي بابا أن كان في أرض إبراهيم، أرادت العناية الإلهية أن يحدث هذا الآن في بادرة أمل بعد سنوات من الحرب والإرهاب وفي خضم جائحة قاسية».

وشكر البابا كل الذين جعلوا الزيارة ممكنة، من ضمنهم علي السيستاني، والذي التقاه في اجتماع، قال إنه «لا يُنسى».

وأبرز الحبر الأعظم أن «للشعب العراقي الحق في العيش بسلام، والحق في الكرامة»، كما دعا البابا إلى عودة الفارين، خاصة المسيحيين والأيزيديين، بعد غزو «داعش» وقال: إن «المسلمين يدعون المسيحيين للعودة، ومعاً سيعيدون ترميم الكنائس والمساجد»، مضيفاً «دعونا نواصل الصلاة من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات، لتكون لهم قوة البدء من جديد».

وأكد أن «الحرب دائماً هي الوحش الذي يتغير مع تغير العصور، ويستمر في التهام البشرية، لكن الرد على الحرب ليس بحرب أخرى، والرد على السلاح ليس بأسلحة أخرى، الجواب هو الأخوة»، معتبراً أنه «التحدي الذي يواجه العراق وكذلك العديد من مناطق الصراع».

وأدان البابا فرنسيس شركات صناعة السلاح ومهربيه لبيعهم الأسلحة للإرهابيين.

وقال البابا «بعد هذه الزيارة، امتلأت روحي بالامتنان، امتنان لله ولجميع الذين جعلوا هذه الزيارة ممكنة: لرئيس الجمهورية ولحكومة العراق، لبطاركة وأساقفة البلاد، بالإضافة إلى جميع الكهنة والمؤمنين، للسلطات الدينية، بدءًا من آية الله السيستاني، الذي كان لي لقاء معه لا يُنسى في مقر إقامته في النجف».

وأضاف الحبر الأعظم «يحق للشعب العراقي أن يعيش بسلام، ويحق له أن يجد مجدّدًا الكرامة التي تخصه، إنَّ جذوره الدينية والثقافية تعود إلى آلاف السنين: إنَّ بلاد ما بين النهرين هي مهد الحضارة» كما ورد على الموقع الرسمي للفاتيكان. وأوضح «الحرب هي دائمًا الوحش الذي يتغيّر، مع تغير العصور، ويستمر في التهام البشرية، لكن الردَّ على الحرب ليس حربًا أخرى، والرد على الأسلحة ليس أسلحة أخرى».

وأضاف «الجواب هو الأُخوَّة، هذا هو التحدي الذي يواجه العراق، ولكن ليس فقط: إنه التحدي بالنسبة للعديد من مناطق الصراع، وبالتالي، فالأخوّة هي التحدي للعالم بأسره».

وعاد البابا فرنسيس الإثنين الماضي إلى روما بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى العراق، هي الأولى لحبر أعظم إلى هذا البلد، وجاب البابا البلاد من بغداد إلى الموصل وقرقوش.