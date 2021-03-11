الجيش اليمني يحرر «الكدحة» غربي تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تمكن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس، من تحقيق تقدم عسكري جديد في الجبهة الغربية لمحافظة تعز باستكمال تحرير منطقة «الكدحة» من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش شن هجوماً واسعاً أسفر عن تحرير «الغليل والسحيحة ونقيل الأضوح»، آخر قرى كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في «الكدحة»، وفتح طريق جديد للمدينة والالتحام بالقوات المشتركة بالساحل الغربي.

وأوضح مصدر عسكري أن فرق إزالة الألغام التابعة للجيش تقوم بنزع وتطهير منطقة «الحناية البرح» التابعة لمديرية «موزع» والتي تُعد نقطة التحام جديدة للجيش اليمني والقوات المشتركة لتحرير منطقة «البرح». وأضاف المصدر أن الجيش اليمني قام بفتح وتأمين طريق جديد يربط مدينة تعز عبر منطقة «البيرين» بـ«المخا» والساحل الغربي، باعتباره شرياناً جديداً في إطار توجه الجيش لفك الحصار، واستكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار المصدر إلى مواجهات عنيفة دارت بين في جبهة «مقبنة»، حيث تحاول الميليشيات إعاقة التحام جبهتي «مقبنة» و«الكدحة» وسط تقدم الجيش. وخلال المعارك، تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري، كما تمكنت قوات الجيش من استعادة منصة إطلاق كاتيوشا مع الصواريخ، ومدفع هاوزر، بالإضافة إلى أسلحة أخرى وذخائر.

إلى ذلك، عثرت قوات الجيش على مخازن ألغام أرضية تابعة للميليشيات في المناطق المحررة بتعز.

وأوضح مصدر عسكري أن تلك الألغام كانت بأشكال وأحجام مختلفة، لافتاً إلى أن بعضها كان على أشكال أحجار. وأكد المصدر أن المناطق التي تم تحريرها مليئة بالألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية قبل طردها.

وخلال السنوات الماضية، قتل وأُصيب أكثر من 2300 مدني بالألغام الحوثية في محافظة تعز، فيما بلغ عدد القتلى المدنيين في مختلف مناطق البلاد أكثر من 20 ألف مدني، وفقاً لمشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن.

في غضون ذلك، أحبط الجيش اليمني، أمس، محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي على متن عربات مدرعة حاولت الاقتراب من مواقع الجيش شرق مديرية «باقم» بمحافظة صعدة. وقال مصدر عسكري: إن «ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بعد محاولتها التسلل بمدرعات مموهة كانت تحاول اختراق المواقع الأمامية للجيش الوطني شرق مديرية باقم، مما أدى إلى إحراق مدرعة ومصرع من فيها وفرار من تبقى من عناصر الميليشيات».

وفي الحديدة، قتل مدني بانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي بين مديريتي حيس والخوخة.

وقالت مصادر محلية، إن أحمد ثابت مصاص البشري، البالغ من العمر 37 عاماً، قتل أثناء عودته لإجازته الشهرية من مدينة الخوخة إلى منزله في منطقة «عرفان». وأوضحت المصادر أن لغماً من مخلفات الميليشيات الموالية لإيران، انفجر به أثناء سلوكه بدراجته النارية طريقاً فرعياً.

ويعاني أهالي قرى «عرفان» التشريد بسبب مخلفات ميليشيات الحوثي من مئات الألغام، زرعتها منذ سنوات بالقرب من منازلهم وأراضيهم الزراعية ومراعي مواشيهم.