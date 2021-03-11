الإرياني: الميليشيات تفتعل العقبات لعرقلة جهود الحل

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحكومة اليمنية قدمت التنازلات من أجل تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وذهبت إلى جميع المشاورات والمفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في سويسرا والكويت والسويد، موضحاً أن الميليشيات الحوثية تفتعل العوائق لعرقلة الجهود الدولية والأممية في التوصل لحل شامل ينهي الحرب في اليمن. ونوه الإرياني خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا في الرياض، أمس، إلى أن ميليشيات الحوثي لا تملك قرارها باعتبارها أداة إيرانية وأن صاحب القرار في صنعاء هو الضابط في فيلق القدس حسن ايرلو الذي بات يدير حتى المعارك العسكرية ضد الحكومة والجيش. واستغرب الإرياني الدور السلبي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من جرائم وانتهاكات الميليشيات التي ترتكب أبشع صنوف الجرائم.