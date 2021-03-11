قفزة غير مسبوقة بعدد الوفيات في البرازيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:12 صباحاً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2021 12:45 صباحًا

سجلت البرازيل، قفزة حادة وغير مسبوقة للوفيات الجديدة بفيروس “كورونا” المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث تجاوز هذا المؤشر 2200 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة إصابات الفيروس التاجى فى البرازيل إلى 11 مليونًا و122 ألفًا و429، فيما أودى كورونا بحياة 268 ألفًا و370 شخصًا، منذ بدء الجائحة.

وتعد البرازيل ثانى أكبر البلاد تسجيلا للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، والثالثة من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند.