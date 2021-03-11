ميسي يلتحق برونالدو خارج “التشامبيونزليغ” والريدز يتصالح مع الانتصارات بالأنفيلد

جدة - عبدالحي حسين - غادر فريق برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا من دور الثمن، بعد تعادله أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما بالبارك دي برانس، في دور إياب ثمن نهائي المسابقة.

وكان البارسيون السباقون للتهديف عن طريق مبابي من علامة الجزاء، فيما تكفل ميسي بتسجيل التعادل من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد؛ إلا أنه ضيع ركلة جزاء، كان بإمكانها تغيير مجرى المباراة إن سجلت، ليكتفي رفقاء ألبا بالتعادل الإيجابي، مودعين بذلك دوري الأبطال بعد خسارتهم ذهابا برباعية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها برشلونة من دوري الأبطال من دور الثمن، منذ موسم 2006/2007 أمام ليفربول، ليلتحق بذلك ميسي برونالدو الذي خرج هو الآخر من المسابقة رفقة فريقه يوفنتوس.

وفي مباراة أخرى، تصالح ليفربول الإنجليزي مع الانتصارات بالأنفيلد، بعدما تمكن من الفوز على لايبزيغ بهدفين نظيفين، ضامنا بذلك عبوره لدور ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما كرر فوزه على الفريق الألماني بالنتيجة نفسها.