اخبار العالم

ميسي يلتحق برونالدو خارج “التشامبيونزليغ” والريدز يتصالح مع الانتصارات بالأنفيلد

0 نشر
عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - غادر فريق الإسباني، من دور الثمن، بعد تعادله أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما بالبارك دي برانس، في دور إياب ثمن نهائي المسابقة.

وكان البارسيون السباقون للتهديف عن طريق مبابي من علامة الجزاء، فيما تكفل بتسجيل التعادل من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد؛ إلا أنه ضيع ركلة جزاء، كان بإمكانها تغيير مجرى المباراة إن سجلت، ليكتفي رفقاء ألبا بالتعادل الإيجابي، مودعين بذلك دوري الأبطال بعد خسارتهم ذهابا برباعية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها برشلونة من دوري الأبطال من دور الثمن، منذ موسم 2006/2007 أمام ، ليلتحق بذلك ميسي برونالدو الذي خرج هو الآخر من المسابقة رفقة فريقه يوفنتوس.

وفي مباراة أخرى، تصالح ليفربول الإنجليزي مع الانتصارات بالأنفيلد، بعدما تمكن من الفوز على لايبزيغ بهدفين نظيفين، ضامنا بذلك عبوره لدور ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما كرر فوزه على الفريق الألماني بالنتيجة نفسها.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا