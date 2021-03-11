محمد الفلاح - أمريكا: لن نقدم تنازلات لإيران وعليها الامتثال

الخميس 11 مارس 2021

في وقت يزيد فيه الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكبح تصرفات إيران العدائية إلى درجة وصلت أن يجتمع الحزبين في حدث نادر، لتحقيق توافق يضع حداً للانتهاكات، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على أن بلاده لن تقدم تنازلات أو ترفع العقوبات على إيران لتجتمع معها.



وأضاف بلينكن في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن الاتفاق النووي كان ناجحا في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وجاءت هذه التطورات بعدما حث 140 مشرعاً أمريكياً من كلا الحزبين إدارة الرئيس جو بايدن، على السعي لتحقيق توافق من أجل تحقيق صفقة شاملة مع إيران لا تتناول برنامجها النووي فحسب، بل مجموعة من قضايا الأمن القومي الأخرى بما في ذلك الصواريخ الباليستية، ودعم الميليشيات المسلحة في لبنان، والعراق، واليمن، وسوريا، وسلوكها الخبيث لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

فيما أتت الرسالة بعدما كتب 120 من الجمهوريين الشهر الماضي، في مجلس النواب إلى الإدارة مطالبين بعدم الانضمام إلى الاتفاق النووي.

كما تشير المعلومات إلى وجود أرضية المشتركة بين الحزبين تدعو إلى اتفاق أو مجموعة من الاتفاقيات تعيد القيود على برنامج إيران النووية وتحد أيضا من برنامج الصواريخ الباليستية، كذلك تعالج سلوك طهران الخبيث في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

بايدن لإيران: عليكم الامتثال

يشار إلى أنه وبموجب الاتفاق النووي في عهد أوباما وافقت إيران على القيود المفروضة على برنامجها النووي وعمليات التفتيش الدولية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة والدول الموقعة الأخرى وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا.

إلا أن الرئيس ترامب كان سحب بعد توليه الإدراة خلفا لأوباما، الولايات المتحدة من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات الأميركية تحت مسمى حملة "الضغط الأقصى"، وذلك بسبب تصاعد تدخلات إيران في شؤون الشرق الأوسط، وهو مادفع إيران إلى اتباع نهج تحدي القيود النووية مثل تخصيب المزيد من اليورانيوم على مستويات أعلى، واستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي ومواصلة زعزعة استقرار المنطقة.

وحين وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سدة الحكم قال إن الولايات المتحدة ستدخل الاتفاق مرة أخرى وستزيل العقوبات عندما تعود إيران إلى الامتثال.