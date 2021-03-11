بلينكن يلتقي نظيره الصيني مارس الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي مع وزير الخارجية الصيني الأسبوع المقبل.



ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وسيتحدث أنتوني بلنيكن وجيك سوليفان في 18 مارس/آذار مع الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية الأربعاء.

وسيجري اللقاء في أنكوراج بألاسكا، في طريق عودة وزير الخارجية الأمريكي من رحلة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزيريْ الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

وكتب بلينكن في تغريدة قائلا إن "الرحلة تهدف إلى التأكيد على السلام والأمان والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي كافة أنحاء العالم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن هذه الرحلة "ستعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز تحالفاتنا".

وستأتي زيارة البلدين بعد أيام من قمة افتراضية سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة اليابان وأستراليا والهند.