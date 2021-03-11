شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة بين بلديهما والحرص على تحقيق المصالح المشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.



وأوضح الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي اليوم الأربعاء أن من أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة تحالف (أوبك بلس) الذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال "الفترة الماضية العصيبة في عام 2020" التي تأثرت بتبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) "حيث أسهمت نتائج هذا التعاون في حماية منظومة الاقتصاد العالمي".

وأكد حرص المملكة العربية السعودية وروسيا على "سعر عادل للبترول وعادل للمستهلكين والمنتجين" وهذا ما تقوم عليه آلية (أوبك بلس) مبينا أن هناك "تنسيقا جيدا" في هذا الإطار ومؤكدا الاستمرار في "العمل اللازم" لدعم ما هو في مصلحة الاقتصاد العالمي.

وأضاف "ناقشنا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ونجدد التزامنا المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب وحماية المدنيين والأعيان المدنية وذلك وفقا للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".

وأكد الامير فيصل أن محاولات الاستهداف الفاشلة لميناء (رأس تنورة) ومرافق شركة (أرامكو) في (الظهران) لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فحسب وإنما تستهدف "عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي".

وأشار إلى أن المملكة ستتخذ الإجراءات "اللازمة والرادعة" لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية "بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ويوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأكد إن المملكة تؤيد الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم تطوير إيران للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وذلك لجعل منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ولاحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" معربا عن التطلع لمتابعة الحوار والتشاور مع روسيا حيال الأمن في المنطقة.

وعلى صعيد الوضع في سوريا قال وزير الخارجية السعودي إن "المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية بما يكفل أمن الشعب السوري ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري".

وثمن "التحالف الاستراتيجي مع روسيا" مؤكدا في الوقت ذاته أن "التنسيق والتشاور والتعاون قائم بأعلى مستوياته بين البلدين".

من جانبه رحب وزير الخارجية الروسي لافروف "بالدور التنسيقي المهم للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي" مضيفا أن "لدينا وجهة نظر مشتركة من التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس (كورونا المستجد) بما في ذلك دراسة تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في السعودية وتوطين إنتاجه هنا".

وقال لافروف إن "لدينا وجهات نظر مشتركة على ضرورة تعزيز التعاون في سوق الهيدروكربونات العالمي إضافة إلى وجود إمكانات كبيرة لتنفيذ مشاريع واعدة في مجالات مثل استكشاف الفضاء والطاقة النووية".

وأوضح أن بلاده "مهتمة" بوحدة سوريا وسلامة أراضيها وحق السوريين في تقرير مستقبلهم بشكل مستقل على نحو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وتابع لافروف "أطلعنا السعودية على الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية سياسية للنزاع والحفاظ على النظام وعودة اللاجئين والنازحين فضلا عن ترميم البنية التحتية المدمرة".

وفي الشأن الليبي أكد دعم بلاده لجهود الوساطة الدولية برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا بشكل عاجل وتشكيل هيئة ليبية دائمة للسلطات معربا عن الأمل في أن تتمكن القيادة الانتقالية للبلاد من "الانخراط الفوري" في العمل وفي وقت "قصير" لتوحيد هياكل الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية.

كما اشار الوزير لافروف إلى استعداد بلاده لحل القضية الفلسطينية في إطار التعاون مع جامعة الدول العربي.