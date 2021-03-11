مظاهرة نسائية حاشدة في اسطنبول احتجاجاً على تنامي جرائم القتل بحق النساء بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تظاهرت مئات النسوة قرب ساحة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية احتجاجاً على تنامي العنف ضد المرأة في المجتمع وسط تقاعس سلطات النظام التركي عن التحرك لمعاقبة مرتكبيه مع زيادة معدل جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة.



وذكرت رويترز أن المحتجات احتشدن في شارع رئيسي في اسطنبول بعدما أغلقت شرطة النظام التركي مداخل ساحة تقسيم في يوم المرأة العالمي ومنعتهن من التظاهر فيها وفرضت طوقاً أمنياً حولها.

وقالت ممرضة مشاركة في الاحتجاجات إن “النساء قويات للغاية وهم خائفون من ذلك.. يجب أن يمنعوا القتلة وليس نحن”.

وارتفع معدل قتل النساء إلى المثلين تقريباً بين 2011 و2019 وفقاً لمجموعة تراقب قتل النساء التي قالت إن 51 امرأة قتلن منذ بداية 2021 وتوفيت 26 امرأة أخريات في ظروف مثيرة للريبة.

وكشفت إحصائية أعدها حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن 17 ألف امرأة تركية معتقلات حالياً في سجون النظام التركي فيما فقدت 6732 سيدة أخرى حياتهن في جرائم قتل على مدار 19 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

وأوضح التقرير أن القضاء التركي لا يحمي المرأة من مختلف أنواع العنف ولا يجري تحقيقات فعالة فيما تتعرض له النساء وهو الموقف السائد تجاه جعل العنف الذكوري “مشروعاً” من خلال العقوبة غير الرادعة وتأجيل نظر الدعاوى في المحاكم