فلسطين تطالب بحماية مواقعها الأثرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو، بضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية من سطو الاحتلال وجريمة تغيير معالمها وتزويرها. وأدانت الوزارة بهذا الخصوص استيلاء الاحتلال على المئات من المواقع الأثرية الفلسطينية وضمها لإسرائيل.



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