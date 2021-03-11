التحالف العربي يدمر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء 10 مارس، أن قواته دمرت منظومة دفاع جوي للحوثيون في محافظة مأرب غرب اليمن.

وعرض التلفزيون الرسمي السعودي مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية تدمير قوات التحالف منظومة دفاع جوي من نوع "سام-6".

وأكد التحالف في هذا السياق دعمه لـ"عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والواقعة غرب اليمن ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.