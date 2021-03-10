بعد الموظفين… المغرب يلقح نزلاء السجون ضد كورونا

جدة - عبدالحي حسين - بعد الموظفين، أطلقت بالسجن المحلي “تيفلت1″، اليوم الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس (كوفيد-19) لفائدة نزلاء بهذه المؤسسة السجنية.

ويستفيد من هذه العملية التي تندرج في إطار الحملة الوطنية المجانية للتلقيح المضاد لـ”لكوفيد 19″، مجموعة من السجناء ممن تتوفر فيهم الشروط الموضوعة لهذا الغرض.

وهكذا، فإن نحو عشرين نزيلا تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح، أشرفت عليها أطقم طبية تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة.

وأشار أبطال إلى أن “نزلاء المؤسسات السجنية استفادوا من حملة التطعيم هاته في جميع أنحاء التراب الوطني، حسب فئتهم العمرية، على غرار مواطنيهم خارج السجون”، منوها بتعبئة الأطر الطبية وشبه الطبية لمديرية السجون، الذين يعملون تحت إشراف الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وقال “لقد تلقى جميع موظفي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجرعة الأولى من اللقاح؛ فيما تم الشروع، مؤخرا، في تلقي الجرعة الثانية”.

من جانبه، أوضح مدير السجن المحلي “تيفلت1” علال برطال، أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تسهر، بالتعاون مع وزارة الصحة والسلطات المحلية، على تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بحملة التلقيح الوطنية، التي يتعين أن يستفيد منها جميع المواطنين على قدم المساواة، بمن فيهم السجناء.

وأضاف برطال في تصريح للصحافة “هذه الفئة فخورة بانتمائها لهذا الوطن”، معتبرا أن عملية التطعيم من شأنها أن تعزز روح المواطنة وستكون حافزا لإعادة إدماجهم، بشكل ناجح، في المجتمع بعد مغادرة المؤسسة السجنية.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، قد أعلنت قبل أيام عن تطعيم ما مجموعه 2385 موظفة، وموظفا من بين الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت المندوبية إن العملية شملت موظفي 57 مؤسسة سجنية، وخمس مديريات جهوية، إضافة إلى الإدارة المركزية، والمركز الوطني لتكوين الأطر في تيفلت، وملحقاته بإفران.

يذكر أن فيروس كورونا كان قد مس عددا كبيرا من المؤسسات السجنية في مدن متفرقة، وشكل أكبر بؤرة في سجن ورزازات، حيث أصيب أزيد من مائة نزيل، وعشرات الموظفين، وسجلت وفاة موظف فيه.