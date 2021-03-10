كأس “الكاف”.. النهضة البركانية “يتفوق” علی نابسا الزامبي بثناٸية

جدة - عبدالحي حسين - حقق فريق نهضة بركان لكرة القدم نتيجة الفوز علی نظيره نابسا الزامبي، اليوم الأربعاء، فوق أرضية الملعب البلدي لبركان، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتفوق ممثل كرة القدم الوطنية، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من المسابقة القارية، بثناٸية حملت توقيع كل من حمزة الركراكي ومحسن ياجور علی التوالي في الدقيقتين 12و44.

ونجح الفريق البركاني في استعادة نغمة الفوز ومحو خيبة أمل البطولة الاحترافية، بعد خسارته، أمام الجيش الملكي بهدفين لواحد، وتعويض الخروج من كأس العرش أمام المغرب الفاسي بركلات الترجيح.