قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية… نتانياهو يستعد لزيارة الإمارات ولقاء بن زايد

جدة - عبدالحي حسين - للمرة الأولى، يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لإجراء زيارة رسمية إلى واحدة من الدول العربية التي وقعت معها بلاده اتفاقية لتطبيع العلاقات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيسافر إلى أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام، ومن بينها صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس، أن نتانياهو سيلتقي خلال زيارته، مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد.

من جهتها، لفتت هيئة البث الإسرائيلية العامة إلى توقيت الزيارة، الذي يأتي قبل عشرة أيام من الانتخابات الإسرائيلية.

وكالة بلومبرغ للأنباء نقلت الخبر عن راديو الجيش الإسرائيلي، الذي لم يذكر مصدر هذه المعلومة؛ في الوقت الذي لم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو من الإمارات بشأن الزيارة.

وكان نتنياهو قد أرجأ الزيارة الشهر الماضي بسبب جائحة “كوفيد-19″؛ فيما لم يتضح بعد ما إذا كان سيتوجه إلى البحرين، مثلما كان يعتزم خلال رحلته السابقة المؤجلة للخليج.