بعد رسالة الشكر.. زطشي يرحب بوادو في الجزائر

جدة - عبدالحي حسين - خرج اللاعب الدولي، والمدرب السابق لمولودية وجدة، عبد السلام وادو، بتغريدة أخرى عبر حسابه الرسمي “تويتر”، شكر فيها زطشي، بعدما قدم له هذا الأخير شكره لمساندته له.

وقال وادو في تغريدته الأخيرة، التي نشرها في “تويتر”، “السيد الرئيس، خالص شكري للكلمات القادمة من بطل إفريقيا، قائد عظيم بنزاهة ومتذوق ولديه رؤية طموحة لتطوير كرة القدم في قارتنا. مكانك بين صناع القرار”.

وجاءت تغريدة وادو بعد التصريحات الصحفية، التي أدلى بها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، زطشي، للقناة الأولى الجزائرية، بخصوص موقفه من دعم وادو له، وكذا استغرابه من الحملة، التي تستهدف هذا الأخير في المغرب.

وقال زطشي في تصريحاته: “مشكور عبد السلام وادو على مساندته لي، معروف بأخلاقه العالية، واحترافيته، ومعرفته الجيدة بكرة القدم”، مضيفا “وادو سيكون حاضرا معنا في المعسكر التدريبي للمنتخب الجزائري في أواخر شهر مارس”.

وأضاف زطشي: “لا أفهم الحملة، التي تستهدف عبد السلام وادو في المغرب، وأرحب به في الجزائر”.