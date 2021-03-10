القنيطرة.. اعتقال ناشط حقوقي بعد “تكريمه” لمجموعة من النساء “السلاليات”

جدة - عبدالحي حسين - وضعت السلطات الأمنية في مدينة القنيطرة، الناشط الحقوقي، إدريس السدراوي، رئيس”الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، تحت التدابير الحراسة النظرية، منذ يوم أمس الثلاثاء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه من المرتقب تقديم السدراوي أمام النيابة العامة في القنيطرة، يوم غد الخميس، بعد متابعته بتهم من بينها شبهة احتقار قرار للسلطة، وتمزيق إشعار منع الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت، الاثنين الماضي.

وقالت مصادر مقربة من عائلة المعتقل، لـ”اليوم 24″، إن الأمر لا يتعلق بوقفة احتجاجية، يوم الاثنين الماضي، بل بتكريم لمجموعة من النساء “السلاليات” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، نافية أن يكون قد مزق إشعار بمنع الوقفة الاحتجاجية.