التوزيع الجغرافي للإصابات الـ453 بكورونا… جهتا البيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ453 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 283 حالة جديدة، منها 215 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، 37 حالة، منها 15 بطنجة أصيلة.

كما سجلت بجهة الشرق، 29 حالة، منها 19 حالة بوجدة.

ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 29 حالة، منها 10 حالات بسلا.

أما جهة مراكش آسفي، فسجلت بها 27 حالة، منها 23 بمراكش.

وسجلت 24 حالة بجهة سوس ماسة، تليها جهة بني ملال خنيفرة بـ6حالات، ونفس العدد بجهة درعة تافلالت، وأيضا بالداخلة وادي الذهب، ثم 4 حالات بجهة فاس مكناس، وحالة واحدة بكل بالعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون.

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