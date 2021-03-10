كأس “الكاف”.. الرجاء “يتغلب” علی نامونغو التنزاني

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من الفوز على نظيره نامونغو التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وافتقد الرجاء للنجاعة الهجومية في الجولة الأولى، ما ضيع عليه سيلا من الفرص السانحة للتهديف، بعدما فشل كل لاعبي الفريق الأخضر في ترجمة المحاولات التي سنحت لهم بسبب التسرع، فيما اعتمد نامونغو على الهجمات المرتدة التي لم تحمل الجديد طيلة الشطر الأول من المباراة، التي انتهت في نصفها الأول بالتعادل السلبي صفر لمثله.

ودخل رفاق الحافيظي الجولة الثانية عازمين على افتتاح التهديف، وتعويض ما فاتهم في الشوط الأول، الشيء الذي تمكنوا منه بعد الحصول على ضربة جزاء، بعدما ارتطمت الكرة بيد المدافع التنزاني، ضربة جزاء انبرى لها سفيان رحيمي بنجاح عند الدقيقة 54، معلنا عن تقدم الرجاء في النتيجة بهدف نظيف، هدف أربك الضيوف كثيرا، وجعلهم يضيعون كرات عديدة في نصف ملعبهم.

وواصل نامونغو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد لاعبهم، نقص حاول الرجاء الاستفادة منه بالضغط أكثر على دفاع الخصم بغية تسجيل المزيد من الأهداف، إلا أن غياب النجاعة الهجومية جعلهم يضيعون الفرصة تلو الأخرى، إذ تعتبر أبرزها انفراد رحيمي بالحارس في الدقيقة 80، حيث كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا افتقاده للتركيز أثناء التسديد، بعدما سدد في المكان الذي يتواجد فيه الحارس التنزاني، باقي أطوار المباراة لم تعرف أي جديد، لتنتهي بفوز صغير للرجاء على نامونغو بهدف نظيف.