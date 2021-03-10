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الأردن تفرض الحظر الشامل حتى نهاية الشهر الحالي

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:30 صباحًا, 11 مارس 2021 م

المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، خطة جديدة للتعامل مع ، تفرض حظراً شاملاً ليوم الجمعة حتى نهاية الشهر الحالي، للحد من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.
وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد، حتى نهاية الشهر الحالي.
كما قررت الحكومة الأردنية بموجب الخطة، تعليق إقامة صلاة الجمعة، وتقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، إضافة إلى إغلاق الأندية والمراكز والأكاديميات والحدائق العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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