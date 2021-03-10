شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب.

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهنئة للحكومة الجديدة وللشعب الليبي، معبراً عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة المهمة الطريق لخطوات أخرى نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا.

وجدد العثيمين بهذه المناسبة دعم منظمة التعاون الإسلامي التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.