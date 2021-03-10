شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 3581 إصابة بكورونا والجزائر 138 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل لبنان 3581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و46 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 405391 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5180 وفاة.

فيما سجلت الجزائر 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأربع وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل 109 حالات للشفاء.

وأشارت لجنة رصد وباء فيروس كورونا اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 114.681، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.428، والعدد الإجمالي للوفيات 3026 وفاة.