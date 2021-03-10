شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 تريليون دولار .. النواب الأمريكي موافقة نهائية قريبة على حزمة تعافي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يحقق الرئيس الأمريكي جو بايدن أول انتصار تشريعي كبير اليوم الأربعاء مع مضي مجلس النواب قدما في منح الموافقة النهائية لحزمة طرحها للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ويتوقع محللون أن الحزمة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي.

وتتضمن بنود الخطة، وهي من أكبر حزم التحفيز في التاريخ الأمريكي، مدفوعات مباشرة للأفراد، تشمل أغلب الأمريكيين، تبلغ 1400 دولار بما قيمته الإجمالية 400 مليار دولار ومخصصات لمساعدة الولايات والحكومات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة التمويل لعملية توزيع اللقاحات. ووصف بايدن والديمقراطيون من حزبه، الذين لهم أغلبية بهامش ضئيل في الكونجرس، التشريع للموافقة على الحزمة المالية بأنه ضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألفا في الولايات المتحدة وأصبح بسببها الملايين دون عمل.