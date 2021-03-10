بـ132 صوتاً.. البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الدبيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

منح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، بواقع 132 صوتًا (من إجمالي 188).

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب.



وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا. وأقرت رئاسة مجلس النواب، آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.

الدبيبة: حكومة الوفاق منعتنا من التواصل مع المؤسسات الليبية

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه لن يكون هناك نقاش على التشكيلة الوزارية بل الذهاب مباشرة إلى التصويت عقب عرض الدبيبة لتشكيلته الوزارية.

فيما قال عضو البرلماني سالم القنيدي، إن اللجنة القانونية بمجلس النواب، تسلمت ملف مخرجات ملتقى الحوار لمناقشتها وتضمينها في الإعلان الدستوري بالجلسة المقبلة.