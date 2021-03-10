توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الإمارات وماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأربعاء، رئيس وزراء ماليزيا، محيي الدين ياسين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن اللقاء جاء في إطار زيارة عمل يجريها رئيس وزراء ماليزيا إلى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وفرص تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا وقيادتهما والحرص المستمر على دعم وتعزيز مجالات التعاون والعمل الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.





قبيل ذلك، وبحضور رئيس وزراء ماليزيا، تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية ماليزيا، هشام الدين حسين 3 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم الثلاث: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين وأخرى حول إقامة علاقات تعاون دبلوماسي في مجال الأمن الغذائي والثالثة مذكرة للتعاون في إنشاء كرسي أستاذية باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا.



