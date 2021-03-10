بايدن يعلن شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "جونسون آند جونسون"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن، سيعلن اليوم الأربعاء، أن إدارته ستؤمن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، المكون من جرعة واحدة.

وبحسب المعلومات سيعلن بايدن عن القرار خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين من شركتي "جونسون أند جونسون" و"ميرك" التي ساعدت إدارته في التوسط في الوصول إلى صفقة لتسريع إنتاج لقاح "جونسون".

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستحصل على جرعات كافية من اللقاح بحلول نهاية مايو لتلقيح كل أمريكي بالغ أي حوالي 260 مليون شخص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه يتم شراء الجرعات الإضافية لتلقيح الأطفال أو لاستخدامها كجرعات معززة أو لتطوير اللقاح لمكافحة الطفرات الجديدة من الفيروس.

وكان من المقرر أن يزور بايدن Emergent Bio Solutions مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي "جونسون" و"ميرك" للتحدث عن شراكتهما التاريخية لإنتاج المزيد من لقاحات كورونا.

لكن البيت الأبيض قال يوم الاثنين إن الاجتماع بين بايدن والمديرين التنفيذيين سيعقد في البيت الأبيض بدلا من ذلك.