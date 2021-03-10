شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي من الجوف: دعمنا للجيش اليمني متواصل حتى إنهاء الانقلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي اليوم (الأربعاء) الخطوط الأمامية لجبهات القتال في محافظة الجوف، واطلع على سير المعارك والنجاحات التي يحققها الجيش الوطني بإسناد جوي وبري من تحالف دعم الشرعية.

كما اطلع المالكي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، على الانتصارات التي حققها الأبطال في الآونة الأخيرة واقتراب القوات من عاصمة محافظة الجوف (الحزم).

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن المالكي نوه باستبسال أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية وبطولاتهم التي يسطرونها في وجه مليشيا الحوثي الإيرانية، مباركاً انتصاراتهم المستمرة في مختلف الجبهات.

وأكد استمرار دعم وإسناد التحالف للقوات المسلحة اليمنية في المعركة المصيرية والوجودية المشتركة حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية تحت سيطرة المليشيا الحوثية أداة إيران التخريبية في اليمن.

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان اليمني أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني اليوم هي معركة الأمة العربية وبالنيابة عنها لمواجهة الأطماع الفارسية الجديدة في المنطقة التي تسعى للتوسّع والهيمنة ونشر أفكارها الهدامة في أوساط المجتمعات العربية، مثمناً الدعم والإسناد المستمر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.