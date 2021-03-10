شكرا لقرائتكم خبر تحركات قوية في سويسرا ضد جماعة الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت صحيفة (زيورخر أونترلندر) عن مشروع قانون الإسلام السياسي الذي قدمه النائب البارز لورنزو كوادري، في ديسمبر الماضي، والذي يطالب بإدخال جريمة جنائية جديدة تحت اسم (الإسلام السياسي) لحماية الأمن الداخلي، وحظر الجمعيات التي تتبنى هذه الأيديولوجية وإغلاق مساجدها ومراكزها الثقافية في سويسرا.
وجاء في ديباجة المشروع «تريد الحكومة السوسرية إدخال جريمة جنائية جديدة هي الإسلام السياسي، وهي أيديولوجية تمهد الطريق إلى الإرهاب».
وتابع المشروع «لم تعد سويسرا قادرة على التظاهر بأنها منعزلة؛ بعد وقوع هجومين إرهابيين».
كانت هذه تفاصيل خبر تحركات قوية في سويسرا ضد جماعة الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.