تحركات قوية في سويسرا ضد جماعة الإخوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت تحركات قوية داخل البرلمان السويسري ضد جماعة الإخوان الإرهابية، في ضوء خطر الإرهاب والتطرف المتصاعدين في أوروبا.

وكشفت صحيفة (زيورخر أونترلندر) عن مشروع قانون الإسلام السياسي الذي قدمه النائب البارز لورنزو كوادري، في ديسمبر الماضي، والذي يطالب بإدخال جريمة جنائية جديدة تحت اسم (الإسلام السياسي) لحماية الأمن الداخلي، وحظر الجمعيات التي تتبنى هذه الأيديولوجية وإغلاق مساجدها ومراكزها الثقافية في سويسرا.

وجاء في ديباجة المشروع «تريد الحكومة السوسرية إدخال جريمة جنائية جديدة هي الإسلام السياسي، وهي أيديولوجية تمهد الطريق إلى الإرهاب».

وتابع المشروع «لم تعد سويسرا قادرة على التظاهر بأنها منعزلة؛ بعد وقوع هجومين إرهابيين».