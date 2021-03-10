شكرا لقرائتكم خبر السيسي: دول الخليج ساندتنا في أصعب الظروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن شكره لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وقوفها إلى جانب بلاده في أصعب الظروف التي مرت بها على مر التاريخ.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال لقائه مع قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، أن أمن الخليج جزء من أمن مصر الوطني، مبينا أنه يمثل منهج واستراتيجية وثوابت السياسة المصرية التي لم تتغير تجاه الدول العربية.

وحول سد النهضة، قال الرئيس السيسي إن بلاده مستمرة في المفاوضات، ويجب أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وبشأن الوضع في ليبيا، قال إن التشديد على وضع خط أحمر في الخط بين سرت والجفرة في ليبيا منتصف العام الماضي، جاء لأهمية توقف الأنشطة المسلحة بين الليبيين في الشرق والغرب.