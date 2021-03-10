شكرا لقرائتكم خبر البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب الليبي في جلسة التصويت التي عقدت في سرت أمس، وعقدت جلستان أمس وأمس الأول من أجل التداول بشأن الحكومة، والاستماع لرئيسها، وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نجاح الحكومة في نيل الثقة بأغلبية 132 نائبا. وكان يكفي الحكومة الحصول على 90 صوتا لنيل الثقة، وهو ما يساوي نسبة (50 % + 1) من عدد أعضاء مجلس النواب المعتمدين وغير المقاطعين، والبالغ عددهم 178 نائبا.



كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.