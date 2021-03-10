شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر «كدحة» تعز ويحبط تسللاً حوثياً في صعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365”:

حقق الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، الأربعاء، انتصارات ميدانية كبيرة، بعد معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية التي فقدت العشرات في جبهة محافظة تعز، بعدما تمكن الجيش اليمني من تحرير منطقة الكدحة بالكامل، ما يفتح الطريق إلى تحرير كامل الريف الغربي للمحافظة، في وقت أحبطت فيه محاولة تسلل فاشلة للانقلابيين حاولوا فيها الاقتراب من مواقع عسكرية شرقي مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري: إن قواته بمعية المقاومة الشعبية في تعز التحمت، الأربعاء، إلى جانب من القوات المشتركة، المرابطة في الساحل الغربي، عقب مواجهات، وصفها بالضارية، خاضتها ضد الميليشيات الإرهابية ما بين منطقتي الكدحة والوازعية، غربي المحافظة.

وبهذه العملية، حرر الجيش اليمني والمقاومة الشعبية منطقة الكدحة بالكامل، وصولاً إلى أطراف مديرية الوازعية في منطقة المشاولة السفلى، ويتجه إلى إكمال المهمة؛ لتحرير باقي الريف الغربي لتعز.

وأسفرت المواجهات عن مصرع العشرات في صفوف الميليشيات وأسر آخرين من عناصرها، كما استعادت قوات الجيش عربات عسكرية، إضافة إلى منصة ومخزن صواريخ كاتيوشا، وأسلحة وذخائر.

وقال اللواء 35 في الجيش اليمني العميد عبد الرحمن الشمساني: «قواتنا سيطرت على مناطق واسعة، وأمنت منطقة الكدحة بالكامل، والتحمت قواتنا مع قوات العمالقة القادمة من جهة الغرب».

واعتبرت قيادة محور تعز، أن أهمية تحرير الكدحة تكمن في أنها تكسر الحصار جزيئاً عن تعز، التي تفرض عليها الميليشيات حصاراً مميتاً للسنة السادسة على التوالي، إضافة إلى أن هذا التقدم يساعد قوات الجيش في التقدم نحو استكمال تحرير منطقة البرح، وفتح الطريق الرئيسي (تعز ـ المخا).

وأفاد مصدر عسكري آخر، بأن المواجهات استمرت، الأربعاء، وسط تقدم الجيش باتجاه جبل جباري المطل على منطقة البرح، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة لدى الميليشيات.

كما حررت قوات الجيش والمقاومة، قرى الغليل والسحيحة ونقيل الأضوح، ليستكمل بذلك الجيش اليمني تطهير منطقة الكدحة بالكامل في الجبهة الغربية.

وقال الناطق باسم محور تعز، العقيد عبد الباسط البحر: إن فرق إزالة الألغام تعمل حالياً على تطهير منطقة الحناية البرح التابعة لمديرية موزع والتي تعد نقطة التحام جديدة للجيش والقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأشار البحر إلى أن الجيش فتح وأمن طريقاً جديداً يربط تعز عبر منطقة البيرين بالمخأ والساحل الغربي؛ لأنه يعد شرياناً جديداً في إطار توجه الجيش لفك الحصار، واستكمال تحرير المناطق الخاضعة للميليشيات. ولفت إلى مواجهات عنيفة دارت بين الجيش في جبهة مقبنة، والميليشيات التي حاولت إعاقة التحام جبهتي مقبنة والكدحة.

وعلى جبهة صعدة، أحبطت قوات الجيش اليمني،الأربعاء، محاولة تسلل فاشلة نفذتها الميليشيات على متن عربات مدرعة حاولت الاقتراب من مواقع عسكرية شرقي مديرية باقم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبا» عن ركن استطلاع محور آزال، العقيد سالم جراد، أن الانقلابيين تكبدوا خسائر كبيرة، بعد محاولتهم التسلل بمدرعات مموهة حاولت اختراق المواقع الأمامية للجيش شرقي مديرية باقم ما أدى إلى إحراق مدرعة، ومصرع من فيها، وفرار من تبقى من عناصر الميليشيات.