شكرا لقرائتكم خبر عن البابا في العراق.. رسائل إنسانية وسياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. أحمد سيد أحمد *

شكلت زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني للعراق، التي استمرت لأربعة أيام نقطة تحول مهمة في تاريخ العراق ومن ثم تاريخ الشرق الأوسط في ظل الخصوصية والأهمية الكبيرة للزيارة ولانعكاساتها ونتائجها الإيجابية على كافة المستويات الإنسانية والدينية والسياسية.

رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق وتوتر الأوضاع الأمنية مع انطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد قبلها بأيام، ورغم جائحة كورونا، إلا أن البابا فرنسيس أصر على إتمام الزيارة التي كانت تأجلت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية، وهو ما يعكس أهمية زيارة العراق بالنسبة للبابا.

رسائل إنسانية

زار البابا مختلف مناطق العراق حيث التقى المسؤولين السياسيين وعلى رأسهم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وألقى خطبة مهمة في قصر السلام ببغداد كانت شاملة وجامعة ومباشرة بعيداً عن الدبلوماسية أو الخطاب العام، حيث شخّص البابا أمراض العراق ووضع حلولاً جذرية لها، ولم تقتصر فقط على القضايا الدينية ومعاناة الأقليات خاصة المسيحيين والإيزيديين والأشوريين وغيرهم، وإنما تناول معاناة كل العراقيين من كل الطوائف والفئات نتيجة للإرهاب والفكر المتطرف، كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

التنوع الديني في إطار الوحدة

رسائل البابا أكدت ورسخت أهمية الإخوة الإنسانية والتكامل والتعايش بين الأديان ضمن التنوع في إطار وحدة العراق، حيث أكد البابا على أهمية البعد الإنساني في التلاقي بين أنصار الديانات والتعايش في ما بينها. فزيارة البابا شملت مناطق مختلفة من العراق حيث زار بغداد والناصرية وأربيل والموصل ومدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم أبي الأنبياء في دلالة واضحة على أهمية التعايش والتلاقي بين الأديان الإبراهيمية، وأنه جاء برسالة تسامح واعتدال لكل العراقيين بعد الجروح الكثيرة التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة خاصة بعد تصاعد خطر تنظيم داعش وما ترتب عليه من دمار واستهداف للعديد من العراقيين، ليس فقط الأقليات الدينية بل كل فئات الشعب العراقي، ولذلك كانت رسالة البابا من الموصل التي شهدت إعلان ما يسمى ب«الخلافة الإسلامية»، هي ضرورة التكاتف بين كل العراقيين للتغلب على مشكلات العراق الذي يجب أن يكون نموذجاً في التعدد بين الأديان والأعراق في إطار التعايش السلمي وتحت راية واحدة هي العراق بعيداً عن الانقسام والتناحر، وأن وحدة العراقيين هي الشرط الضروري لإعادة إعمار الموصل والتئام الجروح التي تسبب فيها الإرهاب والتطرف، كما قبل البابا العلم العراقي في رسالة ودلالة واضحة على ضرورة التكاتف بين جميع العراقيين.

رسائل سياسية

زيارة البابا للعراق حملت رمزية كبيرة، حيث إنها أول زيارة للبابا منذ انتشار جائحة كورونا التي منعته من السفر خارج الفاتيكان في جولاته الرعوية المعهودة، لكن زيارة العراق في هذه الظروف والتحديات تحمل دلالات مهمة للعراقيين ولمنطقة الشرق الأوسط وللعالم.

فبالنسبة للعراقيين، تأتى الزيارة لتعكس اهتمام البابا باستقرار وأمن العراق ومساعدته على تجاوز محنته وأزماته ومشكلاته خاصة الاقتصادية مع استمرار التظاهرات، وضرورة تحقيق المساواة بين جميع العراقيين وفقاً لمبدأ المواطنة بغض النظر عن الاختلافات الدينية والسياسية والعرقية والطائفية واللغوية، والتخلي عن المحاصصة الطائفية التي تسببت في مشكلات العراق وأزماته، كذلك محاربة الفساد وضرورة تحقيق التعايش بين كل العراقيين وحماية الأقليات الدينية وحرية العبادة والعقيدة، وهذه هي الشروط الضرورية لتحقيق التنمية والتقدم والازدهار للعراق وللعراقيين.

إن استقرار العراق هو من استقرار المنطقة، ولذلك جاءت رسائل البابا الإقليمية وهي رفض التدخلات الخارجية في العراق ومنطق الطائفية الذي توظفه بعض القوى الإقليمية، بما يتعارض مع مصلحة وأجندة الشعب العراقي، كما أن هذه التدخلات الخارجية تغذي الطائفية وتؤججها وهو ما زاد من جراح العراق ودفع الشعب العراقي ثمن هذه التدخلات وهذه السياسة حتى الآن. ولذلك كان لقاء البابا مع المرجع الشيعي علي السيستاني دلالة على دعم البابا والفاتيكان لمرجعية النجف وليس أية مرجعية أخرى للشيعة، وتأكيد تحرر العراق من التدخلات الخارجية.

أما رسائل البابا إلى المجتمع الدولي خاصة الجانب الأوروبي والأمريكي في ظل إدارة بايدن، فهي ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في أزماته خاصة الاقتصادية ومساعدته على تجاوز تلك المشكلات عبر المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة العراق قوته وسيادته، وأنه رغم نجاح التحالف الدولي في هزيمة تنظيم داعش إلا أن عودة التنظيم تظل قائمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، خاصة مع تصاعد عملياته العسكرية والانتحارية في البلاد، كذلك ضرورة أن ينأى العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية خاصة بين أمريكا وإيران التي فاقمت من مشكلات العراق في ظل الحرب بالوكالة بينهما على الساحة العراقية.

ترجمة لوثيقة الإخوة الإنسانية

زيارة البابا للعراق تأتى ترجمة لوثيقة «الإخوة الإنسانية» التي وقعها مع شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والتي شكلت نقلة نوعية في مسار الشرق الأوسط ترعاها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تؤسس لمحور ومسار يقوم على التسامح والتعايش بين الأديان والمذاهب في إطار الإخوة الإنسانية ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية ونبذ التعصب والكراهية وتحقيق التنمية والازدهار والتقدم، في مقابل مشروع التخريب الذى تقوده بعض الدول الإقليمية ويقوم على إذكاء الطائفية والصراع الذي أدى إلى دمار العديد من الدول العربية وملايين الضحايا من القتلى والجرحى والمهاجرين واللاجئين وتدمير كامل للبنية الأساسية. وتقدم وثيقة الإخوة الإنسانية نموذجاً رائداً عالمياً في تحقيق التعايش والوسطية والتسامح في ظل تصاعد نزعات الكراهية والانتقام والتعصب في العالم مع صعود التنظيمات الإرهابية والميليشيات الطائفية المسلحة كذلك نمو اليمين المتطرف والشعبوي والإسلاموفوبيا في الغرب، وهو ما يدفع إلى ضرورة تكريس البعد الإنساني في العلاقات الدولية في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية خاصة الأمراض مثل جائحة كورونا والفقر والبطالة والتغيرات المناخية وغيرها.

ولذلك فإن زيارة البابا للعراق ترجمة حقيقية لوثيقة الإخوة الإنسانية وسوف كون لها انعكاسات إيجابية على العراق، وعلى المنطقة وعلى التعايش الإنساني والديني في الشرق الأوسط.

* خبير العلاقات الدولية في الأهرام