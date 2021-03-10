شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن.. وشرك العلاقات مع بكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

كلما انتعشت آمال العالم بعودة المياه إلى مجاريها في العلاقة بين العملاقين الاقتصاديين، الصين والولايات المتحدة، تظهر في سماء العلاقات المتلبدة بالغيوم أصلاً، بوادر عاصفة جديدة. وبعد الهدوء الذي رافق خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض باعتباره الرئيس الأمريكي الذي أوصل العلاقات بين البلدين إلى شفير الهاوية، يبدو أن الهدوء والاضطراب مرتبطان بالدولة العميقة أكثر من ارتباط أي منهما بشخص الرئيس ووعوده الانتخابية.

ينذر الهجوم السيبراني الأخير على خدمة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت بداية الأسبوع والذي اخترق 60 ألف عنوان لشركات أمريكية، واتهمت واشنطن به الصين مباشرة دون تردد، بتصعيد جديد في العلاقات بين العملاقين، خاصة أن التقنية اتخذت المحور الرئيسي في تصعيد واشنطن ضد الصين، من خلال محاصرة شركة «هواوي»، وتحريض حلفائها في الغرب على مقاطعتها، فضلاً عن حجب بعض شركات التقنية الصينية عن الإدراج في أسواق الأسهم الأمريكية.

وتشير الوقائع على الأرض إلى أن التفكير الرغائبي لإدارة بايدن وما يحيط به من بيروقراطية تكشفت تباعاً خلال الأيام الستين الأولى التي مرت على وجوده في البيت الأبيض، يعرقل تنفيذ وعوده الانتخابية على النحو الذي كان متوقعاً، خاصة في العلاقات مع روسيا والصين. وبعد أن عرض بايدن في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» أهم توجهاته فيما يتعلق بالتعامل مع الصين من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي اعتبرها أكبر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، أكد أن شدة المنافسة بين البلدين تتطلب منه استراتيجية مواجهة تختلف عن تلك التي يعرفها شي، وحتى عن الطريقة التي اتبعها سلفه دونالد ترامب.

تصعيد إقليمي

ويفهم من هذه الإشارات أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتوعد منافستها الأقوى، وتتحين الفرصة للرد. ولعل نذر هذا الوعيد قد بدأت فعلاً من خلال تحريض دول مجاورة للصين تم تحشيدها سلفاً للمواجهة في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي دفع بكين لتغيير قواعد الاشتباك في المنطقة، وتخويل قوات خفر السواحل صلاحيات إطلاق النار على السفن التي تدخل مياهاً تعتبرها الصين تحت سيطرتها.

وتنذر الأصوات التي تعلو تباعاً في المنطقة، سواء الصادرة عن اليابان التي تتنازع ملكية بعض الجزر مع بكين هناك، أو استراليا التي كانت سباقة في الهجوم على الصين، بتصعيد خطير في حال استمرت الولايات المتحدة التي تتهمها بكين بالسعي لتقسيم العالم لفئتين واحدة مع الصين وواحدة ضدها، في الدفع باتجاه محاصرة الصين اقتصادياً وربما عسكرياً.

ورغم نزوع بايدن لتجنب المواجهة العسكرية إلا أن وجود قوة صاعدة تتحدى قوة عظمى تقليدية، يعتبر عنصر تحريض في رسم شكل العلاقات ومستواها مستقبلاً. ومعلوم أن الصين حققت قفزات على صعيد منافسة واشنطن، سواء في العلاقة مع حلفاء الأخيرة التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي الذي سارع لتوقيع اتفاقية الاستثمار قبل دخول بايدن البيت الأبيض، وهو الاتفاق الذي لا يزال يتعرض لانتقادات شديدة من المسؤولين ووسائل الإعلام الأمريكية، أو في التحالف التجاري للدول المطلة على المحيط الهادئ الذي ضمّ الصين و14 دولة، ونأت واشنطن بنفسها عنه في ظل إدارة ترامب.

وقد لا يكون سكوت واشنطن على صعود بكين سهلاً؛ حيث أبدت الصين رغبة في مزيد من الارتباط الاقتصادي في الخارج، لحماية أمنها الداخلي وتوسيع مجال نفوذها على المسرح العالمي عبر مبادرات مبطنة، مثل مشروع «الحزام والطريق»، وبنك الاستثمار الآسيوي في البنى التحتية.

قدرات الصين

وتجمع مراكز البحث الأمريكية على أن تبني الصين استراتيجية القوة العسكرية الهادئة لا يخفي طموحاتها المستقبلية. صحيح أن بكين تطور أسلحة استراتيجية وصواريخ عابرة للقارات بصمت، إلا أن ذلك لا يبرر استخدام بايدن مصطلح «المنافسة الشديدة» بدلاً من المواجهة المباشرة في بداية فترة وجوده في البيت الأبيض، كما أنه لا يعني أن الأمريكيين غافلون عن تنامي القوة الصينية؛ حيث كشف أحدث تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية بداية الأسبوع الحالي أنه بنهاية عام 2020 أصبح لدى الصين حوالي 360 قطعة بحرية هجومية، أو ما يزيد على عدد القطع المماثلة الأمريكية بنحو 60 قطعة.

أما المواجهة المباشرة التي تفرض نفسها على الأمريكيين، فمردها إلى الحضور الصيني المهيمن في الاقتصاد العالمي، سواء انفتاحها على أغلبية دول العالم الفقيرة التي تمولها بقروض جذابة يعتبرها الأمريكيون «طعماً» لجر تلك الدول إلى دائرة النفوذ الصيني، أو تحول حلفاء واشنطن عنها والتوجه شرقاً. أما التطور الهائل الذي تحرزه شركات التقنية الصينية بدءاً من شركة «هواوي» الرائدة في تقنيات الجيل الخامس والتي شكلت محور النزاع في عهد ترامب، فهذه الشعلة التي تؤجج نار النزاعات.

ولا يقتصر الأمر على التنافس على النفوذ في العالم، بل إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تكشف عن تفوق صيني واضح في عدد من المجالات. فقد ارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 87.3% خلال شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 80.5 مليار دولار، رغم زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

صفحة جديدة

وتبدي دوائر صنع القرار الأمريكية تردداً في تحديد سرعة وطبيعة الرد الأمريكي على صعود الصين. وكشف تصريح لوزير خارجية بايدن أنتوني بلينكن، عن بعض أوجه ذلك الإرباك عندما قال: «مما لا شك فيه أن الصين تشكل أكبر تحدٍّ لنا من أي دولة أخرى، لكنه تحدٍّ معقد. هناك جوانب مثار خصومة في العلاقة، وهناك بالتأكيد جوانب تنافسية، ولا تزال هناك بعض جوانب للتعاون أيضاً».

وإذا كان بايدن يرغب حقاً في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع بكين، والتواصل بشكل مختلف عما فعله ترامب، فإن المهمة الحالية للإدارة الأمريكية ينبغي ألّا تكون في تعزيز المنافسة ولا في التهديد بالمواجهة، بل في فتح آفاق التعاون في المجالات المغلقة كلياً، وتوسيع نطاقه في القنوات المفتوحة، بما ينعكس إيجابياً على البلدين وعلى دول العالم الأخرى التي ربطت تحركها المستقبلي بمآل العلاقات بين بكين وواشنطن. فهل تخرج الإدارة الجديدة من شرنقة ترامب في العلاقات مع الصين؟