شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا.. بؤرة صراع متجدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: المحرر السياسي

يعكس الصراع على السلطة في أرمينيا نقاط ضعف وهشاشة الأنظمة في بعض الدول الصغيرة، وتبعيتها وعجزها عن عزل استقلالية قرارها السياسي، داخلياً وخارجاً، عن توجهات، وأحياناً إملاءات الدولة التي تدور في فلكها.

إذا كان ما يجري حالياً في أرمينيا لا يختلف عمّا شهدته غيرها من الدول الصغيرة التي لا تملك قرارها السياسي، إلا أن تبعات هشاشة الوضع تثير قلقاً بالغاً نظراً لحساسية منطقة القوقاز على المسرح العالمي، سواء في ما يخص تسخين الموقف بين واشنطن وموسكو في ظل مؤشرات على ضعف احتمالات اللقاء والتوافق بينهما في عهد بايدن، أو دخول لاعبين على الخط، وهو ما كشفت عنه حرب إقليم ناجورنو كاراباخ الأخيرة من دور لتركيا، أو على مستقبل هذا البلد الذي لا يكاد يخرج من حرب حتى يدخل في حرب جديدة.

فقد شهد إقليم ناجورنو كاراباخ أول نزاع بين الجماعات الإثنية في دول الاتحاد السوفييتي السابق، وأدى الصراع بين أرمينيا وأذربيجان نهاية العقد الماضي على هذه المنطقة إلى تهجير نحو 300 ألف أرمني، و600 ألف أذري من المنطقة.

ويعتبر مراقبون أن هذا النزاع جزء من التنافس الجيوسياسي الذي لا يقتصر على الأرمن والأذريين، بل يتسع ليشمل الأتراك والروس والولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي، ليكون مصدر قلق دائم، ومسرحاً للنزاعات بين الدول الفاعلة جنوب القوقاز.

ولا يمكن في جميع الأحوال إغفال الدور الروسي في ما يجري في أذربيجان، خاصة بعد أن انحرفت كل من جورجيا وأذربيجان عن مسار الكرملين وأصبحت مصالحها أكثر ارتباطاً بدول الغرب، بينما تركت أرمينيا الباب موارباً مع الروس تحسباً للموقف التركي الذي تعتبره عدوها التاريخي. وقد أبرمت مع روسيا تحالفاً طويل الأمد لبقاء القواعد العسكرية الروسية في أراضيها، ما دفع البعض إلى اعتبار نزاع كاراباخ استمراراً لعداء تاريخي محمّل بإرث كبير من الكراهية الدفينة من الأرمن لكل من الأذريين والأتراك.

من جانبها، لا تستغني روسيا عن أرمينيا كحليف تقليدي، لذا ربطتها بمجموعة من الاتفاقيات والتحالفات مثل منظمة الأمن الجماعي، فضلاً عن اتفاقيات اقتصادية متعددة.

منشأ الأزمة وتداعياتها

تركت الحرب الأخيرة في إقليم ناجورنو كاراباخ ندوباً كثيرة في جسم الدولة الأرمنية التي فرضت عليها موسكو الحل الذي يخدم مصالحها، بغض النظر عن مصالح أرمينيا التي فقدت معظم الأراضي التي سيطرت عليها في حرب سابقة مع أذربيجان بين عامي 1994 و1998.

وقد ظهرت بوادر عدم الاستقرار منذ توقيع اتفاق السلام الذي رعته روسيا في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتجلت أبرز ملامح الخلاف في اتهام رئيس الحكومة الرجل القوي نيكول باشينيان بسوء إدارة البلاد خلال الحرب والقبول بمعاهدة سلام رتّبها الروس بما يخدم مصالحهم، متجاهلة المصالح الوطنية الأرمينية.

وتفاقمت الأزمة بين الجيش يدعمه رئيس الدولة أرمين سركيسيان، وبين رئيس الحكومة باشينيان، بعد انتقاد الأخير أداء الأسلحة الروسية أثناء الحرب، ما أثار غضب قادة الجيش الذين طالبوه بالاستقالة، وهم الذين اتهموه سابقاً بالخيانة عند توقيع معاهدة السلام مع باكو. ورد باشينيان بتحشيد الشارع لمواجهة الجيش الذي اتهمه بتدبير انقلاب على الديمقراطية والنظام الدستوري.

وحشد كل فريق أنصاره في الشارع في محاولة لإمالة كفة الصراع لمصلحته، وسط رهان كل منهم على ما يملك من أوراق اللعبة. وعلى ذلك يراهن باشينيان الذي كان من أبرز وجوه المعارضة في العقد الأول من القرن الحالي حيث قاد التظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات وتعرض للسجن عام 2008، ثم ما لبث أن قاد ثورة سلمية عام 2018 أوصلته إلى السلطة ليتحول إلى بطل قومي، من خلال جهوده في محاربة الفساد. لكن خسارة الحرب مع أذربيجان التي كانت مدعومة من تركيا وتوقيعه الاتفاق الذي فرضه على أرمينيا الرئيس بوتين ضمن توازنات مصالح إقليمية، أضعف موقفه على الصعيد الوطني وجرّأ الجيش على مطالبته بالاستقالة.

وتشهد الأزمة الداخلية حالة من التفاقم غير المنضبط وسط تصعيد من كلا الجانبين اللذين تحفز كل منهما مطامحه السلطوية الشخصية ما يضطره للجوء إلى قوى خارجية جاهزة أصلاً للتدخل حرصاً على مصالحها في منطقة تزداد حساسيتها السياسية تبعاً لدرجة حرارة العلاقات بين الغرب وموسكو وتركيا وإيران.

إلا أن المراقبين يعتقدون أن يد موسكو ستكون الطولى في حسم الصراع في أرمينيا، خاصة أنها تسيطر على القرار فيها من خلال حضورها القوي عسكرياً واقتصادياً، فضلاً عن كونها في حالة استنفار لمواجهة دول الغرب منذ تسميم زعيم المعارضة الروسي نافالني، وما تبعه من تطورات.

ما ذا بعد؟

تجمع التحليلات في الغرب على أن الحشود التي يتمترس وراءها رئيس الوزراء باشينيان لن تجديه نفعاً، وأن الانقلاب الأبيض الذي يقوده الجيش ضدّه لا بد أن يفضي في نهاية المطاف إلى تنحيته، ما سيفتح الباب على تغيّرات سياسية في خريطة أرمينيا الداخلية وعلاقاتها الخارجية.

فبعد أن رفض الرئيس الأرمني إقالة رئيس أركان الجيش، أونيك جاسباريان، بناء على مطالب باشينيان، يسعى الأخير إلى تحصين النظام الديمقراطي وحماية الدستور حسب قوله، عبر تحريك الشارع لدعمه في مواجهة رئيس الجمهورية وقادة القوّات المسلحة. ومن الواضح أن الدعوة لانتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج بالنسبة إى لباشينيان الذي تراجعت شعبيته كثيراً بعد أن بلغت 70% في انتخابات عام 2018.

وخلاصة القول أن الوضع في أرمينيا مرشح لسلوك واحد من طريقين، أحدهما تسلم المعارضة السلطة في يريفان بدعم من الجيش وبالتالي تعميق الأزمة التي سوف تزيد من صداع كل الأطراف خاصة روسيا وخصومها في الغرب. أما الثاني فهو اللجوء إلى انتخابات مبكرة وتطبيق اتفاق كاراباخ والانتقال إلى علاقات أفضل مع كل من تركيا وأذربيجان، وهذا سيكون في مصلحة الجميع.

ورغم صعوبة هذا الحل إلا أنه يعزز العلاقات بين دول الإقليم، ويفتح المعابر البرّية والجوّية، وينشط حركة التجارة عبر القوقاز بين الشرق والغرب.