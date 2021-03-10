شكرا لقرائتكم خبر عن «عقابية دبي» تؤهل 27 نزيلاً للأعمال التطوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ورشتي عمل تحت عنــوان «مقدمة عن المبادرات المجتمعية» و«مقدمة عن الفرق التطوعية»، استهدفتا 27 نزيلاً ونزيلة عبر تقنية الاتصال المرئي، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الإصابة بفيـــروس كوفيد-19.

وتأتي الورشتان ضمن الدورات التي تنفذها المؤسسات العقابية والإصلاحية تطبيقاً لأهداف المبادرة التي أطلقتها مؤخراً بعنوان «فينا خير»، المتمثلة في تشكيل فريق تطوعي مشترك من الإدارة والنزلاء، بهدف خلق فرص للنزلاء للقيام بمختلف أشكال العمل التطوعي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، إضافة إلى تأهيلهم لعمل مبادرات إنسانية وتطوعية في المجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم، وهذا من شأنه أن يرسخ مبادئ التطوع وروح المبادرة بينهم، ليتمكنوا من المساهمة بفعالية في المجتمع بروح إيجابية منتجة.