شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية ونظيرته التونسية يبحثان التعاون في قطاع التعليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم خلال لقاء عقده عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع التعليمي.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا التربوية وسبل التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين وآليات التعاون في عدد من الملفات المهمة مثل مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة وتحديث اللغة العربية عن طريق دمجها بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لجعلها واحدة من اللغات الرائدة عالمياً.

وناقش الوزيران مسألة التعاون في مجال العلوم الإنسانية ودمجها بالعلوم وذلك من خلال تحويلها لمواد علمية مبنية على البيانات والتحليل العلمي فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة في مجال البحوث والتعاون في مجال الاعتراف الأكاديمي والاعتراف بين الجامعات في كلا البلدين. شارك في اللقاء الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا مدير إدارة التعاون التعليمي الدولي في الوزارة و الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية و راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية. (وام)