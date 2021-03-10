شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حول تأجيل العمليات الجراحية بعد الإصابة بـ«كوفيد -19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 13 مركزاً، وأكثر من 40 باحثاً من الإمارات في دراسة طبية عالمية جديدة، حول أهمية تأجيل الجراحة لمدة سبعة أسابيع بعد التأكد من إصابة المريض بفيروس كورونا، «كوفيد-19»، لكون العمليات التي تجرى حتى ستة أسابيع بعد التشخيص ترتبط بزيادة خطر الوفاة.

وأجريت الدراسة بقيادة خبراء من جامعة «برمنجهام» البريطانية، حيث عمل أكثر من 25000 جراح معاً، ضمن مجموعة «كوفيدسيرج كولابوراتيف» لجمع البيانات من 140727 مريضاً في 1674 مستشفى في 116 دولة، من بينها أستراليا والبرازيل والصين والهند والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ما ساهم في إنشاء واحدة من أكبر وأوسع دراسات الجراحة في العالم في ظل جائحة «كوفيد-»19.

واكتشف الباحثون من خلال نتائج الدراسة - التي نشرت في مجلة «Anaesthesia» - أن المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية بعد مدة ترواحت من 0 إلى 6 أسابيع من تشخيص عدوى «كوفيد -19» كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة بعد الجراحة، وكذلك المرضى الذين يعانون أعراضاً مستمرة حتى وقت الجراحة.

وقال الدكتور ديمتري نيبوجودييف الباحث الرئيسي المشارك من جامعة «برمنجهام»: «نوصي بتأجيل الجراحة كلما أمكن ذلك لمدة 7 أسابيع على الأقل، بعد نتيجة إيجابية لاختبار «SARS-CoV-2»، أو حتى تتم معالجة الأعراض إذا كانت مستمرة عند المرضى لمدة 7 أسابيع، أو أكثر بعد التشخيص».

من جانبه، أكد أنيل بانجو، الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة جامعة «برمنجهام»، أنه يجب أن تكون القرارات المتعلقة بتأخير الجراحة مصممة حسب الحالة لكل مريض، حيث يجب موازنة المزايا المحتملة للتأخير لمدة سبعة أسابيع على الأقل، بعد تشخيص«SARS-CoV-2» مقابل المخاطر المحتملة للتأخير، لافتاً إلى أنه بالنسبة لبعض العمليات الجراحية العاجلة كالأورام المتقدمة على سبيل المثال، قد يقرر الجراحون والمرضى، حيث إن مخاطر التأخير هنا غير مبررة.

(وام)