شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي ووزير دفاع اليابان يبحثان علاقات التعاون الدفاعي المشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، عبر الاتصال المرئي مع نوبو كيشي وزير الدفاع الياباني العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، وذلك بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وتبادل الجانبان علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات واليابان، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأكد وزير الدفاع الياباني أن المهمة البحرية لجمع المعلومات التي تقوم بها قوات الدفاع الذاتي اليابانية هي لضمان سلامة الملاحة للسفن اليابانية في الشرق الأوسط.

واتفق الجانبان على الاستمرار في التواصل الوثيق من أجل ضمان السلام والاستقرار والملاحة الآمنة للسفن في الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال المرئي جهود البلدين الصديقين والدروس المستفادة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأهمية توحيد تلك الجهود لاحتواء تداعياته، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

(وام)