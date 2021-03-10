شكرا لقرائتكم خبر عن نقل خدمات سعادة المتعاملين «محيصنة» إلى مركز النهدة الجديد بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، نقل خدماتها المقدمة في مركز سعادة المتعاملين محيصنة إلى مبنى مركز النهدة (سالم) الكائن في الشارع العاشر، القصيص 1 في دبي، حيث يبدأ تقديم خدمات الهوية للجمهور في المركز الجديد من الأحد الموافق 14 مارس 2021، من الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة مساء.

ويأتي هذا الانتقال سعياً من الهيئة إلى تحسين تجربة المتعامل، وزيادة معدلات إنجاز المعاملات، وتعزيز استمرارية تحسين وتطوير خدماتها المقدمة عبر مراكزها المنتشرة على مستوى إمارات الدولة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويُسهم في رفع معدلات إسعادهم ورضاهم. (وام)